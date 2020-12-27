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«Интер» — единственный клуб, претендующий на Алехандро Гомеса

27 декабря 2020, 21:57
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По данным Sport Mediaset, только «Интер» сделал конкретные шаги по приобретению нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса.

Источник, указывает, что других претендентов на игрока пока нет. «Аталанта» готова отпустить его зимой за 10 миллионов евро. «Интер» предлагает включить в сделку Матиаса Весино.

Ранее сообщалось, что 32-летний аргентинец покинет бергамский клуб из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Была информация о драке между ними. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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