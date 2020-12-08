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Инсинье сделал татуировку с изображением Марадоны

8 декабря 2020, 17:34
Лоренцо Инсинье (слева) и Диего Марадона. Фото Instagram
Лоренцо Инсинье (слева) и Диего Марадона. Фото Instagram
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Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал татуировку с портретом легендарного игрока Диего Марадоны. Таким образом футболист почтил память аргентинца.

Тату-мастер, который работал с Инсинье, в своем Instagram опубликовал видео процесса создания татуировки.

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины умер от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности.

Марадона играл в «Наполи» с 1984-го по 1991 год. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Италии и завоевал Кубок УЕФА.

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