Инсинье сделал татуировку с изображением Марадоны
8 декабря 2020, 17:34
Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал татуировку с портретом легендарного игрока Диего Марадоны. Таким образом футболист почтил память аргентинца.
Тату-мастер, который работал с Инсинье, в своем Instagram опубликовал видео процесса создания татуировки.
Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины умер от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности.
Марадона играл в «Наполи» с 1984-го по 1991 год. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Италии и завоевал Кубок УЕФА.
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