Инсинье провел встречу с Анчелотти

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье провел встречу с главным тренером команды Карло Анчелотти. На встрече также присутствовали агент игрока Мино Райола и спортивный директор клуба Кристиано Джиунтоли, сообщает Sky Sport Italia.

Тренер и игрок обсудили положение Инсинье в команде и уладили намечавшийся конфликт. Ранее Анчелотти высказывал недовольство спортивной формой нападающего, его работой на тренировке и даже не включил Инсинье в заявку на матч Лиги чемпионов против «Генка» (0:0).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр