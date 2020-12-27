Индзаги верит в возможность «Милана» выиграть скудетто

Бывший игрок «Милана» Филиппо Индзаги, который является главным тренером «Беневенто», рассказал об ожиданиях от матча 15-го тура серии A с миланским клубом. Встреча команд состоится 3 января. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

— Этот матч не будет простым, — цитирует Индзаги Calciomercato.com. — Хотя бросить вызов брату было сложнее (Симоне Индзаги тренирует «Лацио» — Прим. «СЭ»).

Очень рад за «Милан», они будут бороться за скудетто до конца. Рад за болельщиков клуба, они навсегда останутся в моем сердце. Уверен, они следят за результатами «Беневенто».

47-летний специалист выступал в составе «Милана» с 2001 по 2012 год. Вместе с командой он выиграл восемь трофеев. После 14 туров чемпионата Италии «Милан» занимает 1-е место в турнирной таблице.