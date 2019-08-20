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Икарди попросил у «Интера» седьмой номер, и клуб согласился

20 августа 2019, 16:03
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Форвард «Интера» Мауро Икарди решил сменить игровой номер с девятого на седьмой, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sport Mediaset, аргентинец попросил у клуба «семерку», и в «Интере» ответили согласием. При этом ранее стало известно, что главный тренер «Интера» нерадзурри не рассчитывает на него и не планирует использовать в матчах. В прессе были сообщения о том, что клуб готов платить ему зарплату оставшиеся два года по контракту, не выпуская на поле.

Ранее сообщалось о возможном переходе форварда в другой клуб, но на данный момент эти новости не подтвердились. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса», «Ромы», «Наполи», «ПСЖ», «Монако», «Бока Хуниорс».

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Интер» и забил 17 мячей при пяти голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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