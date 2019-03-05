Икарди не желает тренироваться из-за болей в колене

Нападающий "Интера" Мауро Икарди на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллетти и клубными врачами заявил, что не желает тренироваться из-за болей в колене, информирует Football Italia.

По данным издания, игрок собирается провести новую беседу с итальянским специалистом 5-го марта. При этом никаких новых переговоров о контракте не запланировано. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом (4:0), на игру 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1), а также на матч 25-го тура против "Фиорентины" (3:3) и 26-го тура против "Кальяри" (1:2). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления свое жены и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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