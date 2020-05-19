Игуаин может продолжить карьеру в США

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин привлек интерес одного из клубов МЛС, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 32-летний аргентинец не входит в планы «бьяконери» и может покинуть команду ближайшим летом. Неназванный клуб МЛС хочет воспользоваться шансом и приобрести звездного нападающего.

В сезоне-2019/20 Игуаин забил 8 голов и отдал 8 результативных передач в 34 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 25,5 миллиона евро.