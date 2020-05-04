Игроки «Ювентуса» сегодня проходят медосмотр. Тренировки возобновятся во вторник

Сегодня игроки «Ювентуса» проходят медосмотр, сообщают итальянские СМИ. Клуб готовится возобновить тренировки завтра.

Как информирует Calciomercato.com, первыми в медицинский центр «Юве» прибыли игроки, которые остались в Италии во время пандемии коронавируса. Среди них Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески, Хуан Куадрадо, Карло Пинсольо и Аарон Рэмси. По данным источника, сегодня вечером в медицинский центр должен прилететь Криштиану Роналду, который вернется с Мадейры.

По имеющимся данным, завтра клуб приступит к тренировкам. Ранее стало известно, что «Сассуоло» сегодня провел первую тренировку. Футболисты занимались в группах по шесть человек.