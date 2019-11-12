Игроки «Ювентуса» хотят, чтобы Роналду извинился за свое поведение

Футболисты «Ювентуса» ожидают от нападающего команды Криштиану Роналду извинений за его поведение в матче 12-го чемпионата Италии против «Милана» (1:0). После замены на 55-й минуте он ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру. Позднее стало известно, что он покинул стадион до окончания игры.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, партнеры по команде считают, что португалец должен извиниться. Победный мяч в этой игре забил Пауло Дибала, заменивший Роналду.

Указано также, что спортивный директор «Ювентуса» пообщался с агентом игрока Жорже Мендешем. Он попросил агента повлиять на футболиста в этом вопросе.

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