Игроки "Милана" Кесси и Билья чуть не подрались во время матча с "Интером". Видео

Полузащитники "Милана" Франк Кесси и Лукас Билья едва не подрались во время матча 28-го тура чемпионата Италии против "Интера" (2:3). Конфликт произошел на скамейке запасных росснери.

Кесси, который вышел в стартовом составе, на 69-й минуте был заменен. На скамье запасных он вел себя слишком эмоционально, что вызвало возмущение Бильи. Аргентинец что-то сказал ивуарийцу, после чего тот попытался затеять драку. Игрока остановили его партнеры по команде Иньяцио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини.