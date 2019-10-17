Игроки итальянского клуба грозятся не полететь на выезд из-за многомесячных долгов по зарплате

Игроки итальянского «Риети» перешли к забастовке из-за многомесячной невыплаты зарплаты, сообщает Джанлука Ди Марцио. Футболисты аутсайдера серии С отказались проводить тренировку и потребовали немедленно погасить задолженность. Попытка президента клуба Риккардо Курчи поговорить с игроками также не дала результата.

В случае невыплаты задолженностей игроки «Риети» бойкотируют выездной матч с «Сикула Леонцио», который должен состояться 20 октября.

«Риети» после 9 туров занимает предпоследнее место в серии С с 2 очками.