Игрок сборной Украины Яремчук может перейти в «Рому»

Нападающий «Гента» Роман Яремчук находится в шорт-листе «Ромы» на позицию нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что «Рома» приобретет форварда, если удастся отправить в аренду Карлеса Переса.

В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 передачи.

Его контракт с «Гентом» рассчитан до лета 2023 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.