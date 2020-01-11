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Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»

11 января 2020, 18:30
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» забил свой первый гол после возвращения в «россонери». Он отличился на 65-й минуте.

Для 38-летнего шведа это второй матч.

Кальяри — Милан

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