Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
11 января 2020, 18:30
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» забил свой первый гол после возвращения в «россонери». Он отличился на 65-й минуте.
Для 38-летнего шведа это второй матч.
? 65'— AC Milan (@acmilan) January 11, 2020
GOOOOOOOOOOOALLLLLLL IBRAAAAAAAAA! ???@Ibra_official #IZBACK#CagliariMilan 0-2 #SempreMilan @Ibra_official pic.twitter.com/tWGDLT4eJg
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