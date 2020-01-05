Ибрагимович включен в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов сыграть в ближайшем матче чемпионата Италии с «Сампдорией». Как сообщает официальный сайт «россонери», 38летний швед включен в заявку команды на матч с генуэзцами.

Ибрагимович тренировался в общей группе накануне матча. Ранее швед в первом же товарищеском матче после подписания контракта с «Миланом» отметился голом и голевой передачей. Игровой практики швед не имел с октября — когда «Лос-Анджелес Гэлакси» вылетел из плей-офф MLS.