Ибрагимович включен в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»
5 января 2020, 17:38
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов сыграть в ближайшем матче чемпионата Италии с «Сампдорией». Как сообщает официальный сайт «россонери», 38летний швед включен в заявку команды на матч с генуэзцами.
Ибрагимович тренировался в общей группе накануне матча. Ранее швед в первом же товарищеском матче после подписания контракта с «Миланом» отметился голом и голевой передачей. Игровой практики швед не имел с октября — когда «Лос-Анджелес Гэлакси» вылетел из плей-офф MLS.
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