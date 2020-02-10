Ибрагимович установил рекорд миланских дерби

«Интер» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии одержал волевую победу над «Миланом» — 4:2. Нападающий гостей Златан Ибрагимович забил и сделал результативную передачу. Он установил рекорд миланских дерби, став самым возрастным автором гола.

Швед отличился в возрасте 38 лет и 129 дней. Рекорд принадлежал его соотечественнику, выступавшему за «Милан» Нильсу Лидхольму (38 лет и 43 дня).