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Ибрагимович установил рекорд миланских дерби

10 февраля 2020, 04:08
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«Интер» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии одержал волевую победу над «Миланом» — 4:2. Нападающий гостей Златан Ибрагимович забил и сделал результативную передачу. Он установил рекорд миланских дерби, став самым возрастным автором гола.

Швед отличился в возрасте 38 лет и 129 дней. Рекорд принадлежал его соотечественнику, выступавшему за «Милан» Нильсу Лидхольму (38 лет и 43 дня).

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