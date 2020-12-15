Ибрагимович: «У игроков «Милана» должно быть мужество, чтобы без всякого страха мечтать о победе в серии А»
15 декабря 2020, 01:19
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о выступлении за клуб и возможности стать чемпионом Италии.
«Мое возвращение в «Милан» было проблемой, потому что команда не была на вершине в Италии и Европе. Многие игроки до меня вернулись в «Милан» во второй раз, но не смогли отыграть так же, как в первый раз.
Я считаю важным передать свою харизму товарищам по команде, вера в себя — основа. У нас должно быть мужество, чтобы без всякого страха мечтать о победе в серии А», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
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