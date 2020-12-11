Ибрагимович, скорее всего, не сыграет с «Пармой»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, скорее всего, не успеет восстановиться к матчу серии A против «Пармы» 13 декабря, сообщает calciomercato.com. 39-летний форвард получил травму подколенного сухожилия в игре с «Наполи» (3:1). На последней тренировке он все еще занимался отдельно от общей группы.
Вероятнее всего, швед сможет вернуться к игре с «Дженоа», которая состоится 16 декабря.
В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах. В серии A он лидирует в гонке бомбардиров с 10 мячами в 6 играх.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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