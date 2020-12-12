Ибрагимович раскрыл секрет успеха
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не готов вешать бутсы на гвоздь. 39-летний швед в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.
— Что бы я ни делал до этого, не предлагаю это сейчас, потому что должен каждый день демонстрировать, кто я есть, — цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича. - Вот, почему я каждый день показываю максимум для себя самого. Я буду продолжать, пока не перестану делать то, что делаю.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю