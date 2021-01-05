Ибрагимович пропустит игру с «Ювентусом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает тренироваться индивидуально перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Швед не будет включен в заявку команды на игру с туринским клубом. Он нацелен на то, чтобы вернуться на поле 18 января, когда красно-черные встретятся с «Кальяри».

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» пройдет 6 января и начнется в 22.45 (мск).

В настоящий момент красно-черные занимают 1-е место в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков. Туринцы с 27 очками располагаются на 5-й строчке.

39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил 11 мячей при двух голевых передачах.