Ибрагимович назвал себя Санта Клаусом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что является Санта Клаусом для своей команды.

«Я никогда ничего не прошу на Рождество, потому что я — Санта Клаус. Я — тот человек, который приносит подарки своим 27 детям: двое — в Швеции, остальные 25 — в «Милане». В этом году мы многое сделали и продолжаем делать. Проигрывали очень редко. Не знаю, благодаря мне ли это, но я тоже сделал свой вклад», — приводит SportWeek слова Ибрагимовича.

Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. «Россонери» лидируют в турнирной таблице чемпионата после 14 туров с отрывом от идущего вторым «Интера» в одно очко.