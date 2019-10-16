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Ибрагимович может продолжить карьеру в «Фиорентине»

16 октября 2019, 22:28
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович попал в сферу интересов «Фиорентины». Действующее соглашение 38-летнего игрока с американским клубом истекает в декабре, сообщает La Nazione.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Ранее Ибрагимович уже выступал в серии А, играя за «Ювентус», «Интер» и «Милан».

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