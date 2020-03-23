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Ибрагимович может начать тренерскую карьеру

23 марта 2020, 02:30
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович планирует покинуть команду по окончании сезона и завершить карьеру, сообщает Sport Mediaset. После этого он начнет тренерскую деятельность.

Ранее сообщалось, что швед недоволен увольнением директора клуба Звонимира Бобана. Также команду может покинуть и другой директор Паоло Мальдини. В связи с этим нападающий отказывается продлить контракт.

38-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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