Ибрагимович близок к переходу в «Болонью» из-за дружбы с Михайловичем
12 ноября 2019, 16:31
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович склоняется к переходу в «Болонью», сообщает Corriere dello Sport.
По мнению источника, вариант с итальянским клубом находится в приоритете у 38-летнего шведа. Главный тренер команды Синиша Михайлович позвонил Ибрагимовичу и позвал его «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию».
Сообщается, что нападающий примет решение до 10 декабря.
Ибрагимович дружит с Михайловичем, который в настоящее время проходит курс лечения от лейкемии.
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