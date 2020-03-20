Хуан Куадрадо: «Ругани и Матюиди намного лучше, мы следуем указаниям правительства»

Форвард «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о коронавирусе в Италии и Колумбии.

— Мы спокойны, потому что нашим товарищам по команде Ругани и Матюиди намного лучше, и мы следуем указаниям правительства, — приводит слова Куадрадо ESPN. - Я не хочу, чтобы люди воспринимали эту ситуацию легко. Здесь, в Италии, это довольно сложно.