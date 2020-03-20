Хуан Куадрадо: «Ругани и Матюиди намного лучше, мы следуем указаниям правительства»
20 марта 2020, 16:30
Форвард «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о коронавирусе в Италии и Колумбии.
— Мы спокойны, потому что нашим товарищам по команде Ругани и Матюиди намного лучше, и мы следуем указаниям правительства, — приводит слова Куадрадо ESPN. - Я не хочу, чтобы люди воспринимали эту ситуацию легко. Здесь, в Италии, это довольно сложно.
Мы должны обратить внимание на то, что говорят власти и президент Колумбии. Пока это четыре человека, но люди не верят в это. Случаи со временем увеличиваются, мы должны принять необходимые меры, чтобы убедиться, что в Колумбии меньше случаев, чем в Италии.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020