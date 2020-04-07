Форвард «Лацио» Хоакин Корреа рассказал, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Трудно начать день, потому что без графика тренировок немного теряешься, — приводит слова Корреа Lagaceta.ar. - Как только я встаю, я начинаю с работу по дому, а затем что-то готовлю на кухне. Днем я иду в спортзал, а затем я разговариваю по телефону со своей девушкой и семьей или смотрю фильм.

Я не знаю, когда возобновится чемпионат, но мы должны быть готовы, когда придет время. У нас отличный сезон, и мы не можем расслабиться.

Я верующий, поэтому молю Бога, чтобы изобрели вакцину и чтобы все вернулось в норму как можно скорее. Никто не хочет быть запертым, но вы должны извлечь максимум из сложившейся ситуации. В наши дни Рим пустынен, туристов нет.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 7497 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.