Хедира возобновил тренировки с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира вернулся к тренировкам с командой, об этом футболист сообщил в Twitter.

— Снова с командой, о, как я скучал по этому чувству, — написал Хедира.

После операции на коленном суставе футболист пропустил три месяца.