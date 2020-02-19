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Хедира возобновил тренировки с «Ювентусом»

19 февраля 2020, 19:50
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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира вернулся к тренировкам с командой, об этом футболист сообщил в Twitter.

— Снова с командой, о, как я скучал по этому чувству, — написал Хедира.

После операции на коленном суставе футболист пропустил три месяца.

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