Хедира возобновил тренировки с «Ювентусом»
19 февраля 2020, 19:50
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира вернулся к тренировкам с командой, об этом футболист сообщил в Twitter.
— Снова с командой, о, как я скучал по этому чувству, — написал Хедира.
После операции на коленном суставе футболист пропустил три месяца.
BACK WITH THE TEAM ?? Oh, how I missed that feeling ?? #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/tLDnbKj5gS— Sami Khedira (@SamiKhedira) February 19, 2020
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