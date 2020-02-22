Ханданович не сможет сыграть с «Сампдорией»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович не сможет вернуться в строй к матчу 25-го тура чемпионата Италии против «Сампдории», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 35-летний словенский голкипер не успеет восстановиться от травмы руки. Капитан команды пропустил 5 последних матчей «Интера» из-за трещины в кости пальца левой руки.

В сезоне-2019/20 Ханданович провел за «нерадзурри» 29 матчей, в которых пропустил 29 голов. На счету словенского вратаря 8 игр «на ноль». «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 3 очка.