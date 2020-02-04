Ханданович может сыграть с «Миланом», несмотря на трещину в мизинце

Вратарь «Интера» Самир Ханданович может сыграть в матче 23-го тура серии А против «Милана», сообщает Football Italia. Встреча пройдет 9 февраля.

По сведениям источника, несмотря на то, что у 35-летнего словенца диагностирована трещина в мизинце, из-за которой он может пропустить около месяца, Ханданович постарается сыграть в матче. Голкипер будет тренироваться в специальных перчатках, которые определят, сможет ли он выйти на поле.

В текущем сезоне Ханданович провел 21 матч в серии А, в которых пропустил 17 мячей и 7 раз сыграл на ноль.