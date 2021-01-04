Грациано Пелле получил предложения от «Ювентуса» и «Интера»

Нападающий Грациано Пелле может вернуться в Италтю. Футболист получил предложения от «Ювентуса» и «Интера». Также на 35-летненго форварда претендуют клубы из Англии и ОАЭ, сообщает Football Italia.

Нападающий находится в статусе свободного агента. У него закончился контракт с китайским клубом «Шаньдунь Лунэн».

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Пелле провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.