Грациано Пелле получил предложения от «Ювентуса» и «Интера»
4 января 2021, 19:14
Нападающий Грациано Пелле может вернуться в Италтю. Футболист получил предложения от «Ювентуса» и «Интера». Также на 35-летненго форварда претендуют клубы из Англии и ОАЭ, сообщает Football Italia.
Нападающий находится в статусе свободного агента. У него закончился контракт с китайским клубом «Шаньдунь Лунэн».
В нынешнем сезоне чемпионата Китая Пелле провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю