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Гостевая форма «Интера» на следующий сезон будет в шахматном стиле

14:27

Опубликованы первые фотографии гостевой формы миланского «Интера» на будущий сезон, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Новая форма будет в классических для второго комплекта формы белых цветах. Отмечается, что дизайн выполнен в шахматном стиле, что никогда прежде не встречалось в истории клуба. Полосы выполнены в черных и синих цветах.

Новая форма будет официально представлена в ближайшие дни.

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