Гостевая форма «Интера» на следующий сезон будет в шахматном стиле

Опубликованы первые фотографии гостевой формы миланского «Интера» на будущий сезон, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Новая форма будет в классических для второго комплекта формы белых цветах. Отмечается, что дизайн выполнен в шахматном стиле, что никогда прежде не встречалось в истории клуба. Полосы выполнены в черных и синих цветах.

#Inter, le foto e la descrizione della nuova maglia da trasferta https://t.co/IZlLVa2xJG — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 17, 2020

Новая форма будет официально представлена в ближайшие дни.