Гомес попросил отпустить его бесплатно из «Аталанты»
15 декабря 2020, 14:57
Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес твердо намерен покинуть команду. Причем он попросил отпустить его в ближайшее трансферное окно бесплатно, сообщает Tuttosport.
Ранее в прессе появилась информация о его конфликте с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. 32-летний аргентинец досрочно покинул последнюю тренировку команды.
В составе «Аталанты» Гомес выступает на протяжении шести лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
Форвард в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.
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