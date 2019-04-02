Голы Бонуччи и Кина принесли "Ювентусу" победу над "Кальяри"

"Ювентус" на выезде обыграл "Кальяри" (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин. Первый мяч в этой игре стал 500-м для "Юве" под руководством Массимилиано Аллегри.

"Ювентус" набрал 81 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии. У "Кальяри" 33 очка и 13-е место. В следующем туре "Ювентус" примет "Милан", а "Кальяри" - СПАЛ.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Бонуччи, 22 (0:1). Кин, 85 (0:2).

"Кальяри": Краньо, Срна, Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Фараго (Падоин, 76), Чигарини, Ионицэ (Бирса, 68), Жоау Педру (Черри, 76), Барелла, Паволетти.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес (Бентанкур, 62), Бонуччи, Де Шильо, Сандру, Матюиди, Пьянич, Эмре Джан, Бернардески, Кин.

Предупреждения: Кин, 20. Жоау Педру, 34. Ликояннис, 39. Срна, 82. Бернардески, 90+3.

Судья: Джакомелли.

2 апреля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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