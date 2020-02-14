Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Миланом»

«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

В составе россонери голом отметился Анте Ребич. На 72-й минуте у хозяев был удален Тео Эрнандез. В концовке игры Криштиану Роналду заработал пенальти, когда после его удара Калабрия сыграл рукой, и сам реализовал 11-метровый. Ответная игра состоится в Турине 4 марта.

Кубок Италии

1/2 финала

Первый матч

«Милан» — «Ювентус» — 1:1 (0:0)

Голы: Ребич, 61 (1:0). Криштиану Роналду, 90+1 — с пенальти (1:1).

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74), Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Де Шильо (Игуаин, 69), Алекс Сандру, де Лигт, Матюиди (Рабьо, 73), Пьянич, Рэмси (Бентанкур, 63), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.

Предупреждения: Ибрагимович, 29. Рэмси, 30. Эрнандез, 42. Кессье, 58. Самуэль Кастильехо, 69. Калабрия, 90.

Удаление: Эрнандез, 71.

Судья: Валери.

13 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».