Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Миланом»
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
В составе россонери голом отметился Анте Ребич. На 72-й минуте у хозяев был удален Тео Эрнандез. В концовке игры Криштиану Роналду заработал пенальти, когда после его удара Калабрия сыграл рукой, и сам реализовал 11-метровый. Ответная игра состоится в Турине 4 марта.
Кубок Италии
1/2 финала
Первый матч
«Милан» — «Ювентус» — 1:1 (0:0)
Голы: Ребич, 61 (1:0). Криштиану Роналду, 90+1 — с пенальти (1:1).
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74), Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Де Шильо (Игуаин, 69), Алекс Сандру, де Лигт, Матюиди (Рабьо, 73), Пьянич, Рэмси (Бентанкур, 63), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.
Предупреждения: Ибрагимович, 29. Рэмси, 30. Эрнандез, 42. Кессье, 58. Самуэль Кастильехо, 69. Калабрия, 90.
Удаление: Эрнандез, 71.
Судья: Валери.
13 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».