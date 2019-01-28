Гол Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Лацио"

"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 21-го тура чемпионата Италии - 2:1. Римляне открыли счет на 59-й минуте с помощью игрока "Юве" Эмре Джана, который отправил мяч в свои ворота.

Туринцы отыгрались спустя 15 минут усилияи Жоау Канселу, а победу команде в конце принес Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Лацио" - "Ювентус" - 1:2 (0:0)

Голы: Эмре Джан, 59 - в свои ворота (1:0). Жоау Канселу, 74 (1:1). Криштиану Роналду, 88 - с пенальти (1:2).

"Лацио": Стракоша, Раду, Уоллас, Баштуш (Педру Нету, 90), Пароло, Лукас, Лулич, Иммобиле (Кайседо, 82), Милинкович-Савич, Корреа, Луис Альберто (Бериша, 81).

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Бонуччи (Кьеллини, 41), Ругани, Сандру, Матюиди (Бернардески, 60), Эмре Джан, Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала, Дуглас Коста (Жоау Канселу, 70).

Предупреждения: Эмре Джан, 24. Матюиди, 49. Лукас, 49. Де Шильо, 70. Ругани, 73. Милинкович-Савич, 80. Кьеллини, 80.

Судья: Гвида.

27 января. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".