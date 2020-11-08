Миранчук забил первый гол в чемпионате Италии. «Аталанта» сыграла вничью с «Интером»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук помог команде спастись от поражения в матче 7-го тура серии А против «Интера» (1:1).

На 58-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланцев вперед, замкнув подачу Эшли Янга с фланга. Уже через минуту на поле появился российский полузащитник, заменив Руслана Малиновского.

На 79-й минуте Миранчук принял мяч на линии штрафной и пробил точно в правый угол.

После этого матча «Аталанта» поднялась на пятое место с 13-ю очками, у соперника — шестое место и 12 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Аталанта» — «Интер» — 1:1 (0:0)

Голы: Мартинес, 58 (0:1). Миранчук, 79 (1:1).

«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Джимсити, Толой (Ламмерс, 73), Хатебур, Фройлер, Пашалич (Пессина, 60), Малиновский (Миранчук, 59), Руджери (Мохика, 90), Гомес, Сапата (Муриэль, 73).

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Фрай, Дармиан (Хакими, 83), Брозович, Видаль (Гальярдини, 71), Барелла, Янг (Д`Амброзио, 83), Санчес (Перишич, 74), Мартинес (Лукаку, 74).

Предупреждения: Мартинес, 30. Джимсити, 33. де Фрай, 44. Видаль, 69.

Судья: Довери.

8 ноября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».