Гол Миленковича принес «Фиорентине» победу над «Удинезе»

«Фиорентина» обыграла «Удинезе» (1:0) в матче седьмого тура чемпионата Италии. Единственный мяч на 72-й минуте забил Никола Миленкович.

«Фиорентина» набрала 11 очков и занимает шестое место. У «Удинезе» семь очков и 14-я позиция.

В следующем туре команда из Флоренции на выезде сыграет с «Брешией», а «Удинезе» примет «Торино».

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Фиорентина» — «Удинезе» — 1:0 (0:0)

Гол: Миленкович, 72.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Рибери (Геззаль, 87), Бадель (Бенасси, 64), Кастровилли (Журковски, 81), Пульгар, Кьеза.

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (тер Авест, 85), Опоку, Яяло, Мандрагора (Барак, 78), Сема, Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 63), де Пауль.

Предупреждения: Кастровилли, 39. Самир, 55. Опоку, 74.

Судья: Пронтера (Италия).

6 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».