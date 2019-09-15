Гол Мхитаряна принес «Роме» победу над «Сассуоло»

«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» (4:2) в матче 3-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились полузащитники Бриан Кристанте и Генрих Мхитарян, а также нападающие Эдин Джеко и Джастин Клайверт.

30-летний Мхитарян, который принадлежит «Арсеналу», забил гол в своем дебюте за римлян.

«Рома» с 5 очками располагается на 7-й строчке турнирной таблицы серии А. «Сассуоло» — 16-е место и 3 балла.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Рома» — «Сассуоло» — 4:2 (4:0)

Голы: Кристанте, 12 (1:0). Джеко, 19 (2:0). Мхитарян, 22 (3:0). Клайверт, 33 (4:0). Берарди, 53 (4:1). Берарди, 72 (4:2).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Спинаццола, 73), Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини (Пасторе, 84), Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 72).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо (Мерт Мюлдюр, 70), Кирикеш, Марлон, Феррари, Обианг, Данкан (Траоре, 84), Локателли (Толян, 46), Капуто, Дефрель, Берарди.

Предупреждения: Пеллегрини, 28. Обианг, 33. Толян, 82.

Судья: Киффи (Италия).

15 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».

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