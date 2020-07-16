Гол Джеко принес «Роме» победу над «Вероной»

«Рома» выиграла у «Вероны» в матче 33-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами у римлян отметилис Жордан Верету и Эдин Джеко. Гол престижа на счету Маттео Пессина.

«Рома» одержала третью победу кряду и идет на 5-м месте в таблице. «Верона» занимает 9-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

«Рома» — «Верона» — 2:1 (2:0)

Голы: Верету, 10 — с пенальти (1:0). Джеко, 45+3 (2:0). Пессина, 47 (2:1).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Спинаццола, Бруну Перес (Дзаппакоста, 66), Манчини, Роджер Ибаньес (Вильяр, 90+2), Мхитарян (Перотти, 88), Верету, Пеллегрини (Кристанте, 66), Диавара (Дзаньоло, 66), Джеко.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Эмпереур, Кумбулла (Димарко, 19), Мигел Велозу (Агьеманг-Баду, 83), Лазович, Верре (Эйсерик, 64), Дзакканьи (Сальседо, 64), Пессина, Амрабат (Стемпиньски, 83).

Предупреждения: Мигел Велозу, 9. Манчини, 63. Пессина, 67. Дзаньоло, 71. Кристанте, 79. Эйсерик, 90+5. Вильяр, 90+6.

Судья: Мареска.

15 июля. Рим. Стадион Олимпийский.