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Главный тренер «Ромы» не поехал на матч против «Кротоне» из-за гастроэнтерита

19:53
Паулу Фонсека. Фото AFP
Паулу Фонсека. Фото AFP
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека пропустит матч 16-го тура чемпионата Италии против «Кротоне», который состоится 6 января. Португальский специалист не отправился с командой на выезд, сообщает Sky Sport Italia

Фонсека провел предматчевую пресс-конференцию, но не готов ехать на игру. Отмечается, что тренер заболел гастроэнтеритом.

После 15 матчей чемпионата Италии «Рома» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А.

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