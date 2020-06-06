Главный тренер «Брешии»: «Балотелли меня разочаровал»

Главный тренер «Брешии» Диего Лопес рассказал о разочаровании в работе с нападающим Марио Балотелли. Ранее стало известно, что клуб расторг контракт с 29-летним итальянцем.

— В жизни важны факты, а не слова, — приводит Corrierre della Sera слова Лопеса. — Мы — это наши поступки, а не слова. Есть только одна правда в сложившейся ситуации: команда пошла по одному пути, а Марио выбрал другой. Я думал, что он сможет многое дать нашей команде, тем более, играя в городе, где он рос. Он должен был дать нам очень много. Я разочарован, я очень много вложил в Марио. Он тренировался один, потому что решил выбрать свой путь, отличный от того, что выбрала команда. Он даже не появлялся в нашей конференции в Zoom во время карантина. Он может рассказывать, что находится в прекрасном состоянии, в любом случае, он далек по своей форме от партнеров по команде.

Балотелли перешел в «Брешию» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20.