Глава профсоюза игроков Италии Томмази возмущен решением клубов сократить зарплаты

Глава профсоюза игроков Италии Дамиано Томмази возмущен решением клубов сократить зарплаты футболистам. Ранее стало известно, что клубы серии A единогласно проголосовали за сокращение зарплат игрокам на фоне пандемии коронавируса.

— Если клубы серии A вынуждены встретиться на общем собрании и сообщить, что они не будут платить зарплаы, а в реальности, лицом к лицу с игроками, ищут компромисс, то ситуация очень тревожная, — цитирует Football Italia Томмази. — Не могу понять бизнес-логику такого решения: выставить игроков, главных действующих лиц, в дурном свете, в то время, как остальные обсуждают с клубами, как выйти из этого кризиса.

Совет директоров профсоюза счел предложение, выдвинутое серией A и B, неприемлемым. В такие времена поведение лиг недопустимо. Они хотят бросить игроков, нанести им экономический ущерб.

Те же президенты, что планируют приостановить выплаты, отправляли команды играть до 9 марта, заставляли их тренироваться до середины марта, по-прежнему контролируют их индивидуальные тренировки.

Реальное желание клубов — не платить. Это оставляет нас в замешательстве, учитывая то, что некоторые команды уже сидят со своими игроками и обсуждают, как помочь друг другу.