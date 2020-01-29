«Герта» предлагает «Милану» за Пентека 27 миллионов евро

Берлинская «Герта» оформила предложение по трансферу 24-летнего нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека. Как сообщает Sky Italy, немецкий клуб предложил за услуги польского нападающего 27 миллионов евро, а также бонусные выплаты в случае успешных выступлений игрока и клуба.

«Милан» отклонил первое предложение «Герты» по Пентеку, посчитав предложенную сумму недостаточной, однако теперь «россонери» готовы вступить в переговоры с клубом Бундеслиги. Ранее сообщалось, что сам польский нападающий хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии, в особенности, в «Тоттенхэме», который предлагает «Милану» взять игрока в аренду на 18 месяцев с правом выкупа.

В сезоне-2019/20 Пентек забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.