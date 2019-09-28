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Гаттузо считает, что «Локомотив» заслужил победу в матче с «Зенитом»

28 сентября 2019, 21:09

Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо — о матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0).

— Замечательный матч, футбол достойный уровня Лиги чемпионов. «Локомотив» заслужил победу, это команда опытных игроков, которая хорошо держит поле. Это справедливый результат, — сказал Гаттузо в эфире телеканала «Матч премьер». — «Локомотив» — хорошо организованная, прагматичная команда, которая думает в первую очередь о том, чтобы не пропустить.

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