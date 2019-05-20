Гаттузо надеется продолжить работу в "Милане"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии с "Фрозиноне" (2:0), информирует Football Italia.

Красно-черные поднялись на четвертое место (65 очков) в турнирной таблице, опередив "Рому" (63 балла).

– Эта встреча была трудной. Понимали, что "Фрозиноне" будет упираться. Мы были напуганы, спасибо Доннарумме, он избавил нас от неприятностей. Пусть меня оценивают те, кто должен это делать. Надеюсь, что останусь в "Милане". Во всяком случае я буду продолжать карьеру. Я могу быть лучше, – цитирует Гаттузо Football Italia.

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