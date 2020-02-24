Гаттузо надеется, что в Италии коронавирус удастся победить в ближайшее время

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо выразил солидарность с теми, кто борется с коронавирусом, распространяющимся в том числе по Италии, где уже диагностировано 219 случаев заражения, пять человек погибли. В связи с принятыми мерами предосторожности прилетевшие на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов игроки «Барселоны» дополнительно прошли быстрый медосмотр.

— Я хочу сказать, что мы полностью поддерживаем пострадавших от коронавируса людей, а также правительство Италии в его усилиях в борьбе с болезнью, — цитирует AFP Гаттузо. — Есть надежда, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

Из-за коронавируса в Италии были отменены десятки футбольных матчей.