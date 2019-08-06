Гаттузо может возглавить клуб Бекхэма

Новый клуб MLS "Интер Майами" может возглавить бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, владельцем "Интера Майами" является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб дебютирует в MLS в 2020 году.

Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 года. В минувшем сезоне "россонери" заняли пятое место в чемпионате Италии.

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