Гаттузо близок к подписанию нового контракта с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в скором времени подпишет новый контракт с клубом, сообщает Il Mattino.

Новое соглашение специалиста будет рассчитано до лета 2023 года. 42-летний специалист намерен еще раз встретится с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить будущее команды.

После 14-ти туров серии A «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 28 баллов.