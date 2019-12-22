Гасперини считает, что «Аталанта» готова быть топ-клубом в Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Миланом» (5:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии подвел итоги встречи и 2019 года.

«Аталанта» завершает фантастический 2019 год, в котором достигла замечательных результатов, — цитирует Гасперини DAZN. — Теперь мы можем пойти на рождественские каникулы, а затем нам предстоит много дел. В сегодняшнем матче с «Миланом» все с самого начала складывалось в нашу пользу. Мы сейчас достаточно хороши для того, чтобы быть в числе топ-клубов Италии. Вот увидите, многие из наших футболистов сделают себе отличную карьеру".

«Аталанта» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице серии А. Ранее команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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