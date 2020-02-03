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Гасперини признан лучшим тренером серии А по итогам прошлого сезона

3 февраля 2020, 17:06
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Лучшим тренером сезона-2019/20 в итальянской серии А признан главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Он стал обладателем ежегодной премии «Золотая скамья».

62-летний специалист в прошлом сезоне вместе с клубом из Бергамо занял третье место в чемпионате Италии, а также дошел до финала Кубка Италии, где «Аталанта» уступила «Лацио». Второе место занял главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович.

На третьей позиции Массимилиано Аллегри, в прошлом сезоне тренировавший «Ювентус». До этого он четырежды становился лауреатом «Золотой скамьи».

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