Гальярдини не поможет «Интеру» в матче с «Ромой» из-за травмы

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини получил травму, сообщает официальный сайт клуба. Из-за этого он пропустит ближайший матч чемпионата Италии против «Ромы».

Точный срок возвращения не указан. Врачи вновь оценят состояние игрока через неделю. У него диагностировали повреждение сухожилия подошвы правой ноги.

25-летний итальянец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Интер» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр